NERSANT retoma Roadshow Ribatejo Invest 2030

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém / Câmara de Comércio e Indústria vai retomar o Roadshow Ribatejo Invest 2030 com a realização de novas sessões de esclarecimento no dia 19, na Golegã, e no dia 20, em Santarém. As sessões decorrem entre as 16h00 e as 18h30, com participação gratuita mediante inscrição online no portal da associação e visam informar o tecido empresarial das oportunidades de investimento com fundos comunitários e financiamento.

Estas iniciativas integram o ciclo de sessões de esclarecimento que a NERSANT está a promover em todos os concelhos do Médio Tejo e da Lezíria do Tejo, com o objetivo de apoiar as empresas no acesso a instrumentos de financiamento, inovação e reforço da competitividade.

O roadshow já contou com sessões realizadas nos concelhos de Abrantes e Chamusca, retomando agora a sua agenda após o adiamento das sessões previstas para Mação, Alcanena e Ferreira do Zêzere, na sequência dos efeitos provocados pela tempestade Kristin. As novas datas para estes concelhos serão comunicadas em breve através dos meios oficiais da NERSANT.

Com este roadshow, a NERSANT reforça a sua estratégia de proximidade ao tecido empresarial regional, promovendo sessões de informação e contacto direto que visam apoiar o desenvolvimento e a competitividade das empresas do território.

De referir que o Roadshow Ribatejo Invest 2030 está a ser dinamizado pela NERSANT no âmbito do projeto financiado Competitive Sustainability. As empresas interessadas em participar podem inscrever-se gratuitamente no portal da NERSANT, em https://nersant.pt/agenda/, onde se encontra a calendarização completa das sessões de esclarecimento deste roadshow. Para além de Golegã e Santarém, decorrem ainda em fevereiro nas sessões de esclarecimento no âmbito deste roadshow em Constância (24 de fevereiro), Entroncamento (25 de fevereiro) e Salvaterra de Magos (26 de fevereiro).