Revista do ano

Janeiro – Zona histórica com novo parque

Estava anunciado e foi cumprido. Os portões do novo parque de estacionamento da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim abriram a 5 de janeiro. O ano começou ainda em choque com o brutal acidente que carbonizou duas jovens. Na economia, destaque para a criação de 11 empresas, segundo dados do Nersant. Logo em janeiro, anunciavam que o tribunal iria começar a funcionar em janeiro… não foi cumprida a data, mas já está a funcionar no novo local.

Fevereiro – Arena D’Almeirim: Lojas atribuidas e inauguração marcada

Soube logo em fevereiro que o grande dia estava a chegar, as obras de reaqualificação da Arena D’Almeirim iriam ser inauguradas a 1 de maio e Rui Bento Vasques continuava como Assessor. Ao mesmo tempo a poderosa Sumol+Compal anunciava um investimento de 25 milhões de euros e a criação de 50 postos de trabalho na cidade. Foi também o mês de arranque do crematório e da conquista de mais um título para a equipa 2006. Neste mês soube-se também que a autarquia tinha 1,3 milhões para receber e que Margarida Caniço chegava à seleção nacional de futebol.

Março – Sad investe na recuperação do U. Almeirim

O primeiro trimestre do ano vai fechar com a notícia avançada pelo O ALMEIRINENSE a dar conta que empresários se preparavam para constituir uma SAD em Almeirim. Confirmou-se e os resultados desportivos estão a surpreender tudo e todos. O tão badalado caso da Agrowork tinha mais um capítulo com a vitória dos administradores no recurso e o carnaval de Benfica do Ribatejo foi um enorme sucesso. Ainda no desporto, Daniel Leandro, Beatriz Gameiro e Matilde Sousa foram campeões nacionais pelo Sporting. A 17 de março a triste notícia da morte de António Cláudio.

Abril – Pedro Bento à aventura do Nepal

O segundo trimestre começa com decisão de Pedro Bento em fazer 10 000 kms de Almeirim até ao Nepal de bicicleta e tudo para ajudar os Bombeiros. A MovAlmeirim anuncia a criação de um portal que deveria começar a funcionar em julho, mas arrancou antes do final do ano civil. Paula Borrego recebe distinção do Rotary e avançavam as obras no Lar de S. José. De abril a maio realizou-se a quinzena da Enguia, em Benfica do Ribatejo, e de novo com sucesso. Neste mês ainda a notícia do reforço do número de médicos, a mudança do Lidl e o cartaz da inauguração da Arena D’Almeirim.

Maio – Enchente na grande festa da abertura da Arena

A Santa Casa inaugurou um novo conceito de Praça de Touros, um espaço que não será apenas dedicado aos espetáculos tauromáquicos, mas sim, um espaço multiusos onde irão decorrer espetáculos de diversa natureza, como concertos, feiras ou exposições. Neste espaço será instalado o Posto de Turismo de Almeirim e 12 espaços comerciais dedicados essencialmente ao comércio de produtos regionais, complementando assim a promoção de Almeirim e das suas iguarias. A inauguração foi no dia 1 e um dos eventos do ano.

Junho – Tília assusta

E de repente já estávamos a meio do ano e com a queda de ramos da Tília do cemitério a marcar a atualidade, ao mesmo tempo que as obras do crematório continuavam em bom ritmo. Também nesta altura, o secretário de estado veio a Almeirim para ajudar a colocar lâmpadas de sódio num investimento superior a um milhão de euros. Também em junho, os Bombeiros Voluntários de Almeirim festejaram o 70.º aniversário com entrega de distinções à coorporação e antigos elementos.

Julho – Forte investimento em cenouras

Em pleno verão, uma das melhoras notícias dos últimos tempos no setor económico. Uma empresa que vai exportar cenouras bebés vai investir 50 milhões de euros e promete criar 200 empregos diretos. No plano desportivo, o HC Tigres subiu à 1.ª Divisão e o diferendo de André Mesquita com a vereadora Emília Moreira acabou em tribunal.

Agosto – Almeirinenses distinguidos

No mês do agosto, O Almeirinense dava destaque a Filipa Pereira que tinha sido distinguida pela APAV isto na mesma quinzena Lucas Anjos se estreava no Torneio da CONCACAF com a camisola de Portugal e no Fazendense tínhamos demissões e recuos na formação. Na área da saúde, a ACES dava conta da criação de duas unidades até este ano.

Setembro – Presidente ataca GNR

No dia 8 de setembro morreu Maria do Amparo Cid e no dia 15 de setembro, Almeirim voltou a ter uma corrida das vindimas. Casa muito bem composta na corrida que assinalou também a despedida do forcado Rui Pedro. Pedro Ribeiro fez um ataque duro à GNR pelas multas aplicadas aos agricultores.

Outubro – II Gala O Almeirinense: sucesso

Em outubro, o CRIAL voltou a ser notícia por querer aumentar as instalações para fazer face à cada vez maior procura. No mediático caso do tráfico humano, os irmãos empresários viram as penas serem reduzidas. O PS ganhou no concelho as legislativas e na 2.ª Gala do Jornal foram premiados Paula Borrego, Gentes de Almeirim, Footkart, Pedro Bento, Afonso do Canto, António Cláudio e Garcia Apolónia.

Novembro – Mercado com projeto inovador

O “novo” mercado municipal ficou com a nova imagem definida em novembro. O espaço vai ter res do chão e um primeiro andar com Loja do Cidadão, Finanças, Conservatória, Águas do Ribatejo e Segurança Social. No plano desportivo, os 20 kms anunciaram a contratação de Rui Silva e Sérgio Vieira.

Dezembro – Almeirim em peso no Brasil

O ano não terminou sem que chegassem à primeira página os problemas de violência nas Escolas do concelho. Mas houve também acontecimentos muito positivos com as conquistas de Márcio Sampaio no Brasileirão e na Libertadores. No mês de Natal, Miguel Ângelo venceu ainda a Taça Nacional de Trail.