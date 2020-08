Não há soluções, há caminhos: 16 de agosto

Há os que gostam mais do sol, outros mais da chuva, outros nem de uma coisa nem de outra. E se chove, os que gostam do sol já acham que se estraga o dia! Ora, o sábio é o que gosta do sol e da chuva, seja do que for, porque de tudo sabe tirar partido e aproveitar o bem que ali se encontra.

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.