Sérgio Teodósio: O Pai Natal de Almeirim

Sérgio Teodósio já se vestiu várias vezes de Pai Natal e tudo começou numa “conversa informal: Precisavam de alguém com diálogo fácil e que conseguisse lidar bem com as crianças e aceitei logo o desafio”, conta a O ALMEIRINENSE.

O comunicador, que toda a vida trabalhou em rádio, diz que: “as crianças são maravilhosas e um verdadeiro desafio porque a reação delas nunca é igual.” Conta também que a fisionomia pode ter ajudado: “Gostaria de pensar que não (sorrisos). A barriguinha podia ser falsa mas assim é mais giro ver os miúdos a comentar que a barriga é mesmo verdadeira.”

No entanto, mesmo disfarçado, Sérgio foi sempre reconhecido: “Um dos factos curiosos é que quando eram pessoas que me conheciam, só de me ouvirem falar, comentavam: “ Ah! És tu?” ou outros que diziam: “eu conheço esta voz””.