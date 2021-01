“5 vale o dobro” é para reforçar em 2021

A Campanha “5 Vale o Dobro”, uma iniciativa da Câmara Municipal de Almeirim em parceria com a MovAlmeirim, ajudou o Natal do comércio local e tornou-se um sucesso para o concelho.

Ana Casebre, Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Almeirim, admitiu que a campanha foi positiva e que houve uma “grande adesão quer dos lojista quer dos comerciantes”. A Vereadora salientou que a campanha ajudou minimizar os prejuízos causados pela pandemia e revela que no natal de 2021 “em principio haverá campanha reforçada, tendo em conta o sucesso desta primeira iniciativa”.

A Campanha “5 Vale o Dobro” foi lançada no dia 9 de dezembro com o objetivo de impulsionar a população a comprar no comércio local e ajudar a economia a ultrapassar a crise causada pela Covid-19 e onde no total aderiram 70 lojas. A população que possua os vouchers de desconto pode utilizá-los até 9 de janeiro.