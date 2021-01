Jornal O Almeirinense atingiu mais de sete milhões de visualizações em 2020

O jornal O Almeirinense, apesar das dificuldades de acesso ao site a partir de agosto, contabilizou no seu site 4.205.147 milhões de visualizações.

A pandemia da Covid-19 obrigou a população a ficar retida em casa, o que contribuiu para o aumento do número de visualizações nos conteúdos em formato vídeo publicados na página de facebook do jornal. Em 2020, foram 3.527.566 as visualizações, mais 1.787.342 visualizações que em 2019 (1.740.224). Foram contabilizados 2.8 milhões de minutos visualizados, causando um aumento de 147% relativamente a 2019. O vídeo mais visualizado na página foi publicado em junho de 2020 intitulado “Gentes e tradições de Almeirim” – Fomos conhecer o Constantino das Enguias”, onde alcançou 820 mil utilizadores, tendo tido 448 mil visualizações.

Relativamente ao número de interações com o formato vídeo, houve um aumento de 144% que no ano passado contando com 210,2 mil interações. O ano de 2020 também marcou um aumento do número de seguidores na página de facebook, contando com 29.168 seguidores contabilizados no dia 31 de dezembro de 2020. As publicações de O Almeirinense no facebook alcançaram 2.9 milhões de utilizadores.

A maioria dos seguidores do conteúdo do jornal na página de facebook são do sexo feminino com 54% e nas faixas etárias dos 35-44 e dos 45-54 com 13% cada uma enquanto 45% são do sexo masculino e 12% são da faixa etária dos 35-44 anos.

Almeirim é a zona de Portugal com maior número de seguidores da página de facebook do jornal, contando com 665 seguidores, seguidos de Santarém, Lisboa, Alpiarça, Coruche, Fazendas de Almeirim, Marinhais, Cartaxo e Chamusca.

Brasil, França e Reino Unido foram os três países a nível mundial que mais acederam aos conteúdos do jornal publicados no facebook contando com 1260, 689 e 328 seguidores, respetivamente. A seguir na lista foram Suíça, Estados Unidos da América, Alemanha, Angola e Países Baixos.