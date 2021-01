Almeirinenses votam já no domingo

Pouco mais de 300 almeirinenses vão votar já no domingo para as eleições Presidenciais. A votação vai decorrer no Posto de Turismo na Câmara Municipal de Almeirim.



O votação vai decorrer entre as 8h e as 19h.

Segundo o Ministério da Administração Interna (MAI), até às 23:59 de quinta-feira, prazo final para inscrição no voto antecipado, inscreveram-se 246.876 eleitores em todo o país.



Às eleições para a Presidência da República, marcadas para o próximo dia 24, candidatam-se Marcelo Rebelo de Sousa, Ana Gomes, Marisa Matias, João Ferreira, André Ventura, Tiago Mayan Gonçalves e Vitorino Silva.