Almeirinenses votam para as presidenciais

O voto antecipado em mobilidade para as eleições presidenciais foi a escolha de muitos eleitores para fugir à prevísivel confusão do dia 24 de janeiro e no concelho de Almeirim mais de 300 pessoas fizeram a inscrição.



O Jornal O ALMEIRINENSE testemunhou que formaram-se filas mas a votação decorreu sem problemas, apenas mais prolongada do que o normal.

Porém, em vários pontos do país, muitos foram os que tiveram de esperar pelo menos uma hora para exercer o seu direito de voto.

Em Lisboa, concelho com mais inscritos, 33.364, as filas para as urnas são visíveis, pelo menos na Cidade Universitária.

Os portugueses começam a votar este domingo, uma semana antes das presidenciais de 24 de janeiro, no chamado voto antecipado em mobilidade para o qual se inscreveram 246.880 eleitores, um número recorde.