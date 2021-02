Grésdias lança campanha para ajudar quem mais precisa

A empresa almeirinense Grés Dias lançou uma campanha para o Banco Alimentar, reacendenso a campanha do Banco Alimentar: ” Papel por Alimentos”.



Esta campanha, que ainda continua, consiste na entrega de papel, jornais e revistas velhos nos varios pontos de recolha, o que permite ao banco alimentar receber 100€ em alimentos por cada tonelada de papel entregue.



A Grésdias, desde a primeira hora que têm um ponto de recolha , foi dos pontos de recolha a nivel distrital q mais papel entregou e durante mais tempo no banco alimentar situação que continua a fazer, mas agora com menos volume por ter terminado a publicidade na tv, e pelo dever de retirar o ponto de recolha do passeio.



No sabado de manhã entre as 9h e as 13h, a Gresdias voltará a colocar no exterior o ponto de recolha para receber todo esse papel desnecessário em prol de um bem maior.