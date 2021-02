Almeirinense chega a 2.º Comandante da Missão na República Centro Africana

O Major-General Paulo Emanuel Maia Pereira é o novo 2.º Comandante da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana.



A tomada de posse do almeirinense como “Deputy Force Commander” da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana (MINUSCA) decorreu no dia 8, em Bangui.



Após receber as honras regulamentares no Quartel-General da Força, o Major-General Maia Pereira, na sua primeira intervenção, evidenciou a importância do espírito de equipa e apelou ao compromisso incondicional que caracteriza o Soldado, sendo o principal objetivo utilizar esta condição militar para ajudar a República Centro-Africana a alcançar a estabilidade, o desenvolvimento e a segurança da população.



Esta missão de manutenção da paz das Nações Unidas tem como prioridade a segurança e a proteção da população civil, o apoio na resolução da crise humanitária, a defesa dos direitos humanos, bem como o apoio ao processo de transição através do desarmamento, desmobilização e reintegração dos elementos dos diferentes grupos armados.



O Major-General Maia Pereira, ao longo da sua carreira, serviu em diversas Unidades, Estabelecimentos e Órgãos do Exército, no Estado-Maior-General das Forças Armadas e no Quartel-General do Comando Supremo das Forças Aliadas na Europa (SHAPE), bem como em Estados-Maiores nacionais e internacionais a diferentes níveis.