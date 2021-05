Estamos no mês de Abril, no mês da Liberdade! No próximo dia 25 de Abril, iremos celebrar 47 anos sobre o fim do Estado Novo, sobre o fim do regime político, ditatorial e autoritário que governou Portugal durante cerca de quatro décadas. Neste mês de Abril de 2021, parece-me cada vez mais importante transmitir, reforçar e relembrar os “Valores de Abril”!

Da geração que viveu o regime ditatorial, que foi oprimida, que não teve liberdade e cujos filhos foram obrigados

a ir para a Guerra Colonial, já poucos existem. Essa geração transmitiu àqueles que nasceram pós-revolução a sua importância, o respeito pela liberdade, o respeito pelo próximo, o respeito pelas instituições.

“Sinto que os jovens de hoje, dão cada vez menos valor a uma revolução que foi feita com cravos (…)“

Com o decurso do tempo, os ensinamentos deixaram de ser transmitidos pelos próprios e passaram a ser feitos pelas escolas e o sentimento que a Revolução dos Cravos transmitia está a “desvanecer-se” na sociedade. Sinto que os jovens de hoje em dia, dão cada vez menos valor a uma revolução que foi feita com cravos e não entendem porque

é tão importante e tem tanto significado uma canção como a “Grândola – Vila Morena”! Talvez porque sempre conheceram esta forma de vida e de sociedade e não conseguem imaginar outro modo de viver!

No entanto, devemos ter todos consciência que os regimes políticos estão em constante mudança e, à democracia de hoje, pode suceder a ditadura de amanhã! A mim, resta-me transmitir diariamente o quanto gosto de viver em democracia e em liberdade! Viva o 25 de Abril! Viva a Liberdade!

Teresa Aranha

PS Almeirim

Artigo de opinião publicado na edição impressa de 15 de abril de 2021