Cândido Paris sofre AVC

Cândido Paris sofreu um AVC e está internado no Hospital a lutar pela vida.



O antigo jogador e treinador, natural de São Vicente em Cabo Verde, está internado com prognóstico muito reservado.



Paris jogou no Olhanense, Estrela Portalegre, Tramagal, Caldas, Boavista, Caldas, Varzim e U. Almeirim. No concelho também foi treinador, estando ligado a alguns dos maiores sucessos da formação do clube unionista.



Cândido Paris fez no passado dia 20 de maio 71 anos.