Treinador de Samora Correia pede castigo severo

O jovem Alex, jogador da equipa B do Fazendense, foi brutalmente agredido por um jogador da equipa do Grupo Desportivo Samora Correia e transferido para o Hospital de S.José, em Lisboa. Xano Silva, o treinador da equipa B do Samora Correia, lamenta o sucedido e pede castigo ao jogador da equipa onde treina.

“A partir deste momento, o jogador está automaticamente afastado do clube e nós iremos fazer uma exposição à Associação Futebol de Santarém (AFS) para punir severamente este ato cobarde”, salientou o treinador.

Xano Silva refere que a equipa está atordoada e chocada com o sucedido, e admite que “nem eu, nem a restante equipa técnica bem como todos os jogadores e elementos da estrutura do clube nos revemos em tal ato”. O treinador do Samora Correia afirmou que ele próprio deu a indicação para o árbitro expulsar o jogador.

O jogador Alex, ainda com idade júnior, tem uma fratura grave no maxilar inferior. A equipa do Fazendense perdeu por 3-1.