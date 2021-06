Obras do Estádio Municipal aproximam-se do fim

Com um investimento final de um milhão de euros e sem qualquer financiamento comunitário, o Estádio Municipal de Almeirim tem vindo a ser alvo de uma obra de requalificação nestes últimos sete anos e que se aproxima do final das suas intervenções.

Neste momento as bancadas com cadeiras e a zona do público dos dois futuros campos de sete do Estádio estão a ser terminadas.

Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, justifica através do seu post do Facebook a demora desta obra, dizendo que “teve e tem de ser feito conforme as nossas disponibilidades”, referindo ainda que “gostaríamos de fazer tudo de uma vez mas isso não é possível até porque fazemos muito por Administração direta.”.

Autor: João Nogueira