Meteorologia: Temperaturas elevadas levam a precauções

Para o fim de semana, o concelho de Almeirim vai ter as temperaturas máximas a aproximarem-se dos 40 graus.

Com as temperaturas elevadas, é importante a população do concelho de Almeirim proteger-se adequadamente das temperaturas elevadas para evitar insolações e escaldões.

A população deve evitar estar ao sol das 11H até às 17H, aplicar o protetor solar fator maior ou igual a 30 a cada duas horas, beber água mesmo não estando com sede, evitar as bebidas alcoólicas, procurar locais à sombra e climatizados e utilizar roupas frescas que cubram o corpo.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no dia 10 de julho as temperaturas vão atingir os 40 graus de máxima e os 17 graus de mínima. No domingo, as temperaturas vão atingir os 35 graus de máxima e os 17 de mínima.