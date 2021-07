2424 professores entram no quadro do Ministério da Educação em setembro

Foram publicadas as listas definitivas do concurso interno e externo de docentes e do ensino artístico especializado de música e dança.

As listas, publicadas no sítio da Direção-Geral da Administração Escolar (DGS) contam com 2424 docentes contratados a entrar para os quadros do Ministério da Educação já em setembro.

Segundo um comunicado do Ministério da Educação, “movimentaram-se no concurso interno cerca de 12.500 docentes, em resultado das vagas abertas pela primeira vez e também pela libertação decorrente da movimentação interna”.

A mesma fonte salienta que o número de candidaturas aos concursos atingiu a 72.000 inscrições.