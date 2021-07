P3 “fecha” para obras

Na próxima segunda-feira, 12 julho, vão arrancar as obras de requalificação da Escola Canto do Jardim, fechando assim o lote de obras nas escolas de primeiro ciclo.



Esta é a última escola do concelho a ser melhorada, depois das obras das escolas Moinho de Vento, Paço dos Negros, Benfica e Cortiçóis. As obras na escola de Benfica ainda decorrem,

Ao todo, o município já investiu cerca de 2,5 milhões de euros na renovação do parque escolar do primeiro ciclo. A intervenção na escola Canto do Jardim devem custar 700 mil euros.