Inscrições abertas para cursos profissionais da EPVT para o novo ano letivo

As inscrições para os cursos profissionais de dupla certificação da Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT) já se encontram abertas. As inscrições podem ser efetuadas online, no site da EPVT ou presencialmente na escola, em Santarém (junto à Igreja da Graça), ou ainda pelo telefone 243 328 441.

Os quatro cursos profissionais da EPVT que vão estar em funcionamento no ano letivo 2021/2022 são Técnico/a de Restaurante/Bar, Técnico/a de Turismo, Técnico/a de Cozinha/Pastelaria e Técnico/a de Multimédia. Têm a duração de três anos e conferem um diploma equivalente ao ensino secundário e um certificado de qualificação profissional de nível quatro.

Os quatro cursos profissionais têm uma estrutura curricular organizada por módulos, o que permite uma maior flexibilidade e gestão curricular diferenciada, viabilizando o respeito pelos ritmos individuais de aprendizagem de cada aluno.

O plano de estudos dos cursos profissionais inclui três componentes de formação: sociocultural, científica e técnica.

Os cursos profissionais destinam-se aos alunos que tenham o 9ºano de escolaridade concluído ou que possuem habilitações equivalentes. A frequência dos cursos é gratuita e confere um apoio da Ação Social Escolar, segundo a legislação em vigor.

Os cursos profissionais incluem, obrigatoriamente, uma componente de Formação em Contexto de Trabalho (estágio) e, culminam com a apresentação de uma Prova de Aptidão Profissional (PAP), realizada de forma individual ou em grupo. Esta prova mobiliza as capacidades e saberes que o aluno desenvolveu ao longo de todo o seu percurso de formação.