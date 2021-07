Benfica do Ribatejo recebe este sábado, dia 24 de julho, a iniciativa “Cinema no Parque” com o filme “O Teu Melhor Amigo”. O filme fala sobre Oliver, um menino de 12 anos que gosta de invenções e, acidentalmente, acaba por ligar o próprio cérebro ao do seu animal de estimação.

As entradas são gratuitas e a sessão de cinema começa às 21H00 junto ao Pavilhão. A iniciativa foi organizada pela Câmara Municipal de Almeirim e pela Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval.