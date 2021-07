Onde há crise, há esperança: 26 de julho de 2021

No início de qualquer empreendimento seria bom pensar qual é a melhor atitude para enfrentar as coisas agradáveis e as desagradáveis, as certezas, as inquietações e as dúvidas que nos esperam, isso dispõe-nos a entrar com o pé direito. E sem dúvida essa atitude é de coragem lúcida, de força interior pensada, que não se encolhe diante das dificuldades ou dos problemas, mas se dispõe a enfrentá-los. Não me salva o mero atirar-me para a frente sem mais, o ser destemido de uma forma mais ou menos tonta nem a busca de um heroísmo fácil. É mais heróico aceitar os problemas e saber pedir ajuda para o caminho.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.