Águas do Ribatejo lança aplicação para telemóvel

A Águas do Ribatejo disponibiliza a partir de 2 de agosto uma aplicação gratuita para telemóveis que permite ao cliente consultar e gerir os seus dados de contrato, comunicar leituras de acordo com as suas preferências, consultar contas da água, e muito mais.



A myAQUA® permite ainda aceder a mais do que um contrato, podendo consultar e gerir a informação relativa a vários locais de consumo de forma simples, cómoda e com único código de acesso.



A aplicação gratuita, pode ser instalada com facilidade em smartphones com sistema Android (versão 4.0 ou superior) e iPhone (versão iOS 7.0 ou superior) a partir do Google Play ou App Store.



O QUE PODE FAZER EM myAQUA?

Dar leitura do contador com validação online

Consultar a data da última leitura efetuada pela empresa ou pelo cliente

Alterar/atualizar os dados do contrato (contactos, NIF, Nº habitantes)

Receber alertas para comunicar a leitura, podendo personalizar a periodicidade

(diária, semanal, mensal)

Comunicar faltas de água e anomalias

Fazer a gestão dos contratos, podendo gerir vários com o mesmo código

Ter acesso a toda a faturação

Verificar se existem faturas por regularizar

Aceder às referências para pagamento no multibanco

Aderir à fatura digital com envio por email

Aderir ao Débito Direto – SEPA

Comunicar problemas relacionados com qualidade da água, pressão, fugas de água, faltas de água, roturas na via pública, entre outros.

Como aceder a my AQUA ?

Basta ter um telemóvel, entrar na área das aplicações e instalar o myAQUA®.

Para entrar na aplicação é necessário um registo com os seguintes dados:

Código de Entidade

Nº de Contribuinte

Email, para o qual serão enviados os códigos de acesso

Se já estiver registado no serviço Balcão Digital da AR, pode entrar no myAQUA,

utilizando os mesmos códigos de acesso.

A myAQUA é mais uma ferramenta facilitadora para os clientes da AR cuja utilização permite preservar uma relação de proximidade com a empresa com poupança de tempo e deslocações às unidades de atendimento.



A AR irá manter em funcionamento todos os outros mecanismos de relacionamento com os seus clientes 24/24 horas, através do site, email, telefone e nas unidades de atendimento comercial em Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos, Samora Correia e Torres Novas.



Para mais informações visite a AR em www.aguasdoribatejo.com