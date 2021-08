Almeirinense é Vice-Campeão Nacional de Triatlo

No final das duas etapas do Campeonato Nacional de Triatlo de Cadetes, disputadas no Triatlo do Fundão e no Triatlo de Abrantes, um almeirinense a sagrou-se Vice-Campeão Nacional.

Gustavo do Canto iniciou a disputa do Campeonato Nacional no Triatlo do Fundão com um segundo lugar que lhe valeu também o terceiro lugar Absoluto.

Na última etapa do nacional, disputada em Abrantes, o jovem triatleta almeirinense classificou-se também em segundo lugar e assim somou os 280 pontos que lhe valeram o título de Vice-Campeão Nacional.