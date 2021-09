Comunidades Intermunicipais defendem concretização de construção de Alvito

As Comunidades Intermunicipais da Lezíria do Tejo, Médio Tejo e Beira Baixa vão assinar um documento conjunto com vista à concretização da construção da Barragem do Alvito, situado no rio Ocreza.

O documento vai ser assinado pelos Presidentes das Comunidades Intermunicipais da Lezíria do Tejo, Médio Tejo e Beira Baixa, que segundo o comunicado da CIMLT, “consideram a concretização desta construção um fator decisivo para a sustentabilidade dos seus territórios e das atividades económicas que dependem deste recurso”.

Antes da assinatura, vai decorrer uma apresentação sobre “A Barragem do Alvito: armazenar para melhor gerir”, feita por Mário Samora, Diretor do Serviço de Hidráulica e Ambiente da TPF – Consultores de Engenharia e Arquitetura, SA.

A assinatura do documento vai ocorrer esta quinta-feira, dia 9 de setembro, pelas 16H00, no stand da CIMLT, na Agroglobal.