Retomo o problema da Vala Real, pois é um exemplo da gestão da maioria PS ao longo dos anos, em Almeirim. Apesar das obras de requalificação das pontes que servem e bem, os agricultores, cujos terrenos se situam entre o Tejo e a Vala, o estado de degradação desta permanece, lamentavelmente, igual. São preocupantes os problemas de eutrofização, cujas elevadas cargas de nutrientes continuam a favorecer o crescimento de invasoras, como os jacintos de água, que ocupam o leito em extensas manchas, bem como o estado de abandono dos combros, com a vegetação ripícola degradada.

Em janeiro de 2020, O Partido Ecologista “Os Verdes” promoveu uma caminhada em defesa da vala e

divulgaram a existência de verbas no Orçamento do Estado destinadas a apoiar as autarquias na limpeza dos rios e ribeiras, por proposta dos seus deputados na Assembleia da República.

“Até hoje, essa máquina nunca interveio no local, acumulando-se os efeitos da degradação ambiental!”

A Câmara, no final do ano, acabou por adquirir uma máquina para recolha das invasoras, com apoios do Fundo Ambiental. Até hoje, essa máquina nunca interveio no local, acumulando-se os efeitos de degradação ambiental.

Intervir em zonas ribeirinhas obedece a regras definidas por entidades competentes, nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente, que deverá ser parceira da autarquia, para que a limpeza não cause maiores perturbações e problemas no futuro.

É urgente a requalificação da Vala para evitar mais perdas de biodiversidade e permitir às populações usufruir deste espaço natural e de lazer.