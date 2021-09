Começou este domingo, dia 19 de setembro, o Campeonato Distrital da Associação de Futebol de Santarém e duas equipas do concelho ganharam dois jogos.

O Fazendense ganhou a equipa de Ferreira do Zêzere por 7-1 com golos dos jogadores Lorran Jesus (dois golos), Ronny (dois golos), Alcobia, Bruno Conduto e Vieira. O U.Almeirim venceu o Cartaxo SAD com golo do jogador Nuno Lucas. A equipa do U.Almeirim soma três pontos.