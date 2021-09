O que faz avançar um concelho é o Investimento que nele é feito, tanto pelas entidades públicas como pelas entidades privadas. Em Almeirim, tem existido uma enorme capacidade de atrair serviços essenciais para o concelho, num esforço de investimento público para criar condições para a sua vinda, sendo um dos muitos exemplos, a aquisição e as obras de recuperação do edifício dos antigos escritórios do IVV, tendo sido aí instaladas as sedes da CVR – Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, da Confraria Enófila de Nª Srª do Tejo e da Rota dos Vinhos do Tejo, todas elas entidades importantíssimas para uma região que, tal como a nossa, vive a “vinha e o vinho”.

Outro importante e avultado investimento foi a criação de condições para a instalação em Almeirim, do Comando Distrital de Operações de Socorro da Proteção Civil, da Unidade de Reserva Logística Nacional da Proteção Civil, do Comando Regional da Proteção Civil e ainda do Comando Nacional da Força Especial da Proteção Civil, que se encontra em fase de construção.

Neste âmbito, está também prevista para Almeirim a vinda da sede da Companhia de Comando e Serviços, que enquadra todo o apoio logístico nacional de proteção civil. Nos últimos anos, o nosso concelho também se tem revelado como um local atrativo para a realização de inúmeros investimentos privados! Os grandes grupos empresariais têm apostado fortemente em Almeirim, como por exemplo, a Sumol-Compal que deslocalizou o seu polo logístico de Leiria para Almeirim, num investimento de 30 milhões de euros, a Fresh-Fábrica das Cenouras, que num investimento de 50 milhões de euros, cujo contrato de investimento será assinado até ao final do ano, irá criar em Almeirim cerca de 180 postos de trabalho e a Mercadona, que escolheu Almeirim para implantar a sua base logística nacional, com inicio de construção para 2022 e que será, certamente, o maior

empregador do concelho.

Em suma, investir mais e bem, têm sido as chaves da dinamização do concelho de Almeirim!

Teresa Aranha

PS Almeirim

Artigo de opinião publicado na edição impressa de 1 de setembro de 2021