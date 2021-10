Comando territorial da GNR de Santarém Celebra Dia da Unidade

O Dia da Unidade do comando territorial da GRN de Santarém foi, esta tarde, dia 21, celebrado na Casa dos Patudos, em Alpiarça, com uma cerimónia militar. A cerimónia contou com a presença de uma série de entidades militares e judiciárias, que durante a tarde protagonizaram um conjunto de desfiles e paradas militares, para celebrar o 13º aniversário da unidade do comando territorial de Santarém e os 109 anos da chegada da primeira força da Guarda Nacional Republicana ao Distrito de Santarém.

O discurso de abertura ficou a cargo do Tenente-coronel Gonçalo Nuno Silva Gonçalves de Carvalho. No decorrer do seu discurso, o Tenente-coronel assinalou que o comando territorial de Santarém “é hoje uma unidade moderna, eficaz e eclética” capaz de salvaguardar “ a dignidade humana do cidadão”. Prestou ainda uma homenagem “a todos aqueles que, com visão e soberania, souberam preservar os princípios e valores” da guarda Nacional Republicana, e no final da sua intervenção fez um agradecimento especial a todos os “ homens e mulheres do comando territorial de Santarém” que “com dignidade (…) cumprem a difícil missão de garantir a paz e a tranquilidade pública”.

A cerimónia prosseguiu com um discurso levado a cabo pelo comandante da Unidade de Intervenção da Guarda Nacional Republicana, o Brigadeiro-general Paulo Jorge Alves Silvério, que mostrou-se satisfeito pela realização desta iniciativa ao celebrar e dignificar o trabalho de “ mulheres e homens, militares e civis, que nesta unidade prestam serviço.”

Feitos os discursos, a cerimónia avançou com a atribuição de uma série de medalhas, entre elas a medalha de mérito de segurança pública, que foi entregue pelo presidente da Câmara de Almeirim, Dr Pedro Ribeiro, que marcou presença na cerimónia militar.

Para além da presença do Presidente de Almeirim, a cerimónia contou ainda com a participação da presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Sónia Sanfona, e com os presidentes da comunidade intermunicipal da Lezíria do Tejo.