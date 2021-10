20 kms regressa: Organização informa atletas

A Associação 20 kms de Almeirim informa que o levantamento de dorsais pode ser feito na tarde de sábado entre as 14h30 e as 19h30 e no domingo a partir das 7h30, ambas no Pavilhão Alfredo Bento Calado.

De acordo como regulamento os dorsais serão levantados pelo/a próprio/a, mediante apresentação do certificado de vacinação covid-19, teste PCR ou antigénio válidos, acompanhados de identificação. Após entrega do dorsal será colocada pulseira de identificação para garantir entrada na zona de partida.

A organização da prova 20 kms de Almeirim informa também que às 9h inicia-se a aula/aquecimento de ZUMBA com a Joana Pernas na zona de partida.



A partidas começam às 9h30 em grupos de 100, por ordem do numero de dorsal com intervalos de 2 em 2 minutos, (20km, 10km e Pelarigo Mini).

Os prémios serão entregues no palco montado, apenas com a presença dos atletas classificados, para o registo fotográfico e os banos serão nas várias instalações desportivas na zona da prova e anunciadas pelo speaker através da instalação sonora.