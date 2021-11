Almeirim recebe Associação do Grupo de Motards Evangélicos

A cidade de Almeirim recebeu na manhã deste sábado, dia 6 de novembro, a Assembleia Geral do Christian Motorcyclist Association (Associação do Grupo de Motards Evangélicos).

David Campos, presidente nacional da Associação, explicou a razão pela qual a cidade de Almeirim foi escolhida para receber a associação. “A grande parte, se não a totalidade, dos moto clubes em Portugal têm as suas sedes nas cidades e nós não. Nós temos um pouco da associação espalhada pelo nosso país. Então quando se fazem eventos a nível nacional, temos de encontrar sempre um espaço que seja mais ou menos no meio do país para facilitar a deslocação dos membros.”

David Campos deixou uma mensagem aos almeirinenses que estejam interessados e curiosos em saber mais sobre a Associação e deu o seu próprio exemplo: “Antes de entrar para a associação, eu achava que Deus e motas não funcionavam, ou seja, que Deus era uma coisa e motas era outra. Independentemente daquilo que cada um possa fazer, aquilo que Deus e Jesus quer de nós é acima de tudo a nossa felicidade”.

A Assembleia Geral decorreu na Igreja da Associação PróAbraçar e contou com a presença de cerca de 47 membros de todos os cantos de Portugal.

A Christian Motorcyclist Association surgiu na década dos anos 70 nos Estados Unidos da América quando o pastor de uma igreja começa a ver o filho a caminhar para o mundo das drogas.

Para resgatar a vida do filho, o pastor compra uma mota de forma a reencontrar o filho e pelo caminho apercebe-se que os motociclistas não tinham a religião cristã consigo. Ao crescer, a Associação encaminha para África do Sul e cresce aos poucos para o resto do mundo.