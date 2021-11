Ecolezíria disponibiliza centros de compostagem comunitária em cinco Juntas de Freguesia

A Ecolezíria, empresa intermunicipal da Lezíria do Tejo de recolha e tratamento de resíduos urbanos disponibiliza cinco centros de compostagem comunitária em parceria com as Juntas de Freguesias de Benfica do Ribatejo (Almeirim), Glória do Ribatejo e Granho (Salvaterra de Magos), Muge (Salvaterra de Magos), Pontével (Cartaxo) e Alpiarça (Alpiarça).

Esta ação, que surge no âmbito de um projeto de Compostagem Comunitária, tem o objetivo de reforçar o incentivo da comunidade a transformar resíduos orgânicos em fertilizante natural, contribuindo para a redução da pegada ecológica. “Recorde-se que no início deste ano, a Ecolezíria lançou uma iniciativa de compostagem doméstica, ‘Adote um Compostor’, que ainda se encontra a decorrer, mas que implica a existência de um terreno para colocar um compostor. A compostagem comunitária vem permitir ‘compostar’ sem ter um compostor em casa”, refere Dionísio Mendes, administrador executivo da Ecolezíria.

Para pôr em prática esta iniciativa, a Ecolezíria instalou cinco centros de compostagem comunitária em locais públicos indicados pelas Juntas de Freguesia. Estes centros são constituídos por uma zona de receção de verdes, zona de compostores e zona de receção de resíduos orgânicos provenientes da população aderente. Associado a esta projeto cada junta recebeu ainda um biotriturador portátil, um crivo, cinco contentores de 240 litros para armazenamento dos resíduos, cinco carrinhos de mão, entre outros utensílios e ferramentas. A responsabilidade pela gestão do espaço e do processo propriamente dito fica a cargo da Junta de Freguesia.

Os participantes interessados em aderir no processo de compostagem comunitária numa destas freguesias devem contactar a respetiva Junta para receberem em casa e de forma gratuita um balde de 30 litros e um conjunto de sacos biodegradáveis, onde irão depositar os resíduos produzidos, que mais tarde deverão ser entregues no centro de compostagem. Este balde não necessita estar colocado num terreno. Os sacos protegem o conteúdo a biodegradar.

“Mais tarde, o composto produzido nos centros de compostagem pode ser reutilizado pelos participantes na fertilização das suas plantas ou ser canalizado para fertilização de espaços verdes públicos”, clarifica Dionísio Mendes.

Esta iniciativa, cofinanciada pelo Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (POSEUR), visa incentivar a população a reaproveitar os resíduos biodegradáveis produzidos em contexto doméstico, transformando-os num produto rico em nutrientes, denominado composto, ótimo para utilizar como fertilizante natural. A aplicação desta técnica permite reduzir significativamente o envio de resíduos devolvendo à terra o composto naturalmente produzido.

Esta ação faz parte de uma estratégia global da Ecolezíria que dá o mote à campanha “A Rua é a Casa de Todos”, e que pretende assegurar o cumprimento das metas definidas pela União Europeia para a reutilização e a reciclagem de 55% dos resíduos urbanos em 2025 e 65% em 2030.

Outras fortes apostas deste projeto mais vasto, serão a implementação de projetos piloto de recolha de resíduos porta a porta, a criação de mais e melhores pontos de recolha de resíduos urbanos bem como de resíduos recicláveis, a divulgação da recolha adequada de monos e monstros, como entulho de obras ou objetos domésticos como móveis, colchões, entre outros, por parte das autarquias, entre diversas outras ações que visam melhorar a qualidade de vida em todos os municípios da Ecolezíria.

A Ecolezíria tem como meta melhorar a prestação dos serviços à comunidade e ser um dos Sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos (SGRU) que contribui fortemente para que Portugal atinja as metas da reciclagem e reduza a produção de resíduos indiferenciados.