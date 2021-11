Vacine-se: A situação está a piorar

Este sábado, é dia de “Casa Aberta” para a vacinação da Gripe e do Covid. Se tem + 65 anos não perca oportunidade de vacinar-se.



Não é obrigatório fazer as duas vacinas no mesmo dia, mas pode optar por fazer as vacinas em dias diferentes, com qualquer número de dias de intervalo.



A decisão é sua!!



O Centro de Vacinação funciona das 9h-12h30 e14h-16h.

Ao dia de hoje há 1773 casos confirmados no concelho e 1688 pessoas recuperadas.



Neste momento há 47 casos ativos no concelho e a taxa de incidência nos últimos 14 dias é de 275 por 100 mil habitantes.