Crianças comemoram Dia Mundial do Pijama

As crianças vestiram-se a rigor e foram todas de pijama para a escola, para comemorar o dia mundial do pijama. As crianças realizaram uma série de atividades, e a iniciativa foi muito bem-recebida, quer pelas crianças, quer pelos pais.

No âmbito deste dia, foi também realizado uma campanha de recolha de pijamas, onde os Almeirinenses foram desafiados a doarem pijamas para as famílias mais necessitadas. “No decorrer da semana, quem quiser, pode vir aqui, levar um pijama, ou deixar um que já não precise. Há para todos os tamanhos, para homens e senhoras, para meninos e meninas”, referiu Joana Fernandes Homem, diretora do colégio Conde de Sobral.

Os pais aderiram bem á iniciativa, e só no primeiro dia foram deixadas muitas caixas, repletas de pijamas, para as famílias mais necessitadas. Segundo a diretora, a “iniciativa tem sido muito positiva, e gostaria que a comunidade de Almeirim se juntasse a esta campanha porque juntos podemos fazer a diferença”.

O dia mundial do pijama celebra-se no dia 20 de novembro, e é uma iniciativa criada pela Mundos de Vida- Associação para a educação e solidariedade. Segundo esta associação, “o dia nacional do pijama é um dia educativo e solidário feito por crianças que ajudam outras crianças”.

Este dia é celebrado pelas crianças até aos 10 anos de idade, e são organizadas uma série de atividades “lúdicas e educativas” durante o todo o dia. Segundo a mesma organização, o dia mundial do pijama serve para as crianças lembrarem a todos que “uma criança tem direito a crescer numa família”.

A data coincide com o dia da convenção internacional dos direitos das crianças.