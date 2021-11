Um dos jovens atropelados não resiste aos ferimentos

Um dos jovens feridos com muita gravidade no atropelamento de domingo, junto à Tapada, não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer esta madrugada no Hospital, em Lisboa.



O jovem que morreu tinha 13 anos e estava com um amigo de 15. Os dois adolescentes foram atropelados este domingo na Estrada Nacional 114, em Tapada, e ficaram em estado grave.

Os jovens seguiam a pé na estrada no sentido de Almeirim para Santarém, quando foram atropelados por uma condutora, que foi transportada para o hospital de Santarém depois de ter ficado em choque.



(em atualização)