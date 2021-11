Futebol do fim de semana sem vitórias

U. Almeirim SAD foi este domingo derrotado em casa pela margem mínima (0-1) diante do Ouriense. A formação almeirinense continua perto do fundo da tabela e desloca-se ao líder Tomar na próxima ronda.



Já o Fazendense trouxe um empate a uma bola de Amiais com golo de Lorran Jesus e continua no meio da tabela classificativa.



A segunda distrital apenas se realizaram jogos em atraso, com Paços e Benfica a descansar.