Miguel Dionisio é o novo treinador

Miguel Dionisio, o terceiro a contar da esquerda, é o novo treinador do Paço dos Negros que milita na segunda divisão distrital da AF Santarém.



A Associação de Paço dos Negros está no último lugar e ainda não tem qualquer ponto. Em cinco jogos, o clube com Sérgio Mendes tinha averbado cinco derrotas.



Esta é a primeira experiência de Miguel Dionisio como treinador sénior, depois de ter passado na formação e de até esta fase ter sido jogador no Paço dos Negros.