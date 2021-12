Falcoaria Colheita Tardia 2016 vence escolha da imprensa

A Revista Vinho Grandes Escolhas escolheu o vinho Falcoaria Colheita Tardia 2016 Escolha de Imprensa 2021, na categoria de brancos. O vinho produzido pela Quinta do Casal Branco foi eleito em prova cega, num total de 450 vinhos degustados por um painel composto por 31 provadores.



O vinho esteve sujeito à apreciação de jornalistas de imprensa escrita, televisão, plataformas digitais e redes sociais. A revista indica que o vinho apresentou “uma amostra significativa do melhor que se faz na produção de vinhos em Portugal”, acrescentando que fê-lo “concorrendo com todos os vinhos portugueses, DOC, IG ou Vinho, devidamente certificados e rotulados que estejam no mercado ou em vias de nele entrar”.



“A distinção do Falcoaria Colheita Tardia 2016, com o prémio Escolha da Imprensa 2021, é uma conquista na arte de produção de vinhos com identidade única e qualidade reconhecida”, salientam Joana Silva Lopes e Manuel Lobo de Vasconcellos, responsáveis pela equipa de enologia da Quinta do Casal Branco, citados em comunicado.