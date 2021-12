Trilhos da Serra adiado

A organização dos Trilhos da Serra adiadou o passeio previsto para o inicio do ano.



“Estimados amigos Atendendo à evolução da situação pandémica que atravessamos, com o país em Estado de Calamidade e de acordo com as indicações da DGS, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almeirim decidiu cancelar o evento marcado para o dia 9 de janeiro de 2022”, dizem em comunicado.



O evento será reagendado para outra data.