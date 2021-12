Futebol parado

Tendo em atenção a mensagem transmitida na Resolução do Conselho de Ministros no que respeita à chamada “semana de contenção de contactos” e à publicação do novo calendário escolar, que só retoma as aulas a 10 de janeiro, a Associação de Futebol de Santarém decidiu suspender compertições.

Assim fica suspensa toda a atividade desportiva dos escalões de formação no fim de semana de 8 e 9 de janeiro de 2022;

Considerando o escalão etário dos Benjamins, para o qual está calendarizada a vacinação de imediato, fica suspensa também toda a atividade desportiva deste escalão no fim de semana de 18 e 19 dezembro 2021.

A Associação diz ainda que oportunamente será divulgada nova calendarização geral atualizada contemplando estas decisões.