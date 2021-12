Natal sobre Rodas entrega prendas

O “Natal Sobre Rodas” voltou à na Praça Lourenço de Carvalho, numa iniciativa que é promovida pela Câmara de Almeirim e que dá uma enorme alegria a crianças e adultos.



“Em tempos de Natal e nos tempos que vivemos ver a alegria deles dá-nos um suplemento de energia. Em tempo oportuno fizemos um convite a todas as famílias que queriam que o seu filho/educando recebesse um presente do Pai Natal, para que se dirigissem ao Animador, ao Professor (CAF) da escola que frequentam, no caso de serem alunos do ensino publico, ou ao Município nos restantes casos”, destacou Pedro Ribeiro nas redes sociais.



Foi da responsabilidade do encarregado de educação a compra do presente para o seu educando, e o mesmo foi entregue no respetivo jardim-de-infância/EB ou no Município, no gabinete de educação e este sábado entregue às crianças.