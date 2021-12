Lara Lopes é campeã regional

No dia 18 na Nave Desportiva de Alpiarça realizou-se um torneio de triatlo para os escalões de infantis e iniciados onde os mais novos competiam sobre 60 m, salto em comprimento e lançamento do peso enquanto os iniciados sobre 60 m, salto em altura e lançamento do peso.

Durante o fim de semana numa parceria com a Associação de Atletismo de Leiria realizou-se o Campeonato Regional de Provas Combinadas em pista coberta.



Lara Lopes da Associação 20 Kms de Almeirim com 1231 pontos foi a grande vencedora em Iniciados Femininos, sagrando-se Campeã Regional.