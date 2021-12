Câmara assegura refeições aos alunos mais carenciados do ensino básico

A câmara Municipal de Almeirim, à semelhança dos anos anteriores, vai assegurar o serviço de refeição aos alunos mais carenciados, no período de interrupção letiva, entre 20 e 30 de dezembro.

Segundo a Câmara, este serviço “destina-se aos alunos do ensino básico e do pré-escolar (que tenham irmãos a frequentar o ensino básico)” e irá “decorrer nos refeitórios da EB Moinho de Vento na freguesia de Almeirim, da E. B. de Benfica do Ribatejo e da E. B. de Fazendas de Almeirim n.º 1.”

Ainda de acordo com a câmara, a comparência dos alunos é da “ inteira responsabilidade dos encarregados de educação” e as refeições vão ser servidas no horário das 12h00 às 13h00m.