Depois do petardo … agora casa assaltada

As instalações do Benfica do Ribatejo foram assaltadas e vandalizadas, esta quarta-feira, dia 22 de dezembro.



“Que bela prenda de natal nos deixaram. Chegar ao campo p mais um dia d treino e deparamo-nos cm isto, porquê!?”, interroga-se a direção depois de ter tido o problema com o lançamento do petardo no balneário do árbitro.



Os dirigentes deixam ainda um pedido: “Mais uma vez a ajuda à população, se ouviram ou viram alguma coisa que nos digam”.



A GNR vai tomar conta da ocorrência.