Véspera de Natal fica na história: Record de testes

A Farmácia Mendonça montou uma mega operação de testagem à Covid-19 para responder à crescente procura na altura do Natal e realizaram mais de 3300 testes nos dois dias de casa aberta. Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, foram realizados 1500 testes no dia 22 e 1800 no dia 23.



Estiveram envolvidos sete enfermeiros, quatro em Almeirim e três em Santarém, e 14 assistentes operacionais, contado ainda com a colaboração dos escuteiros do Agrupamento 404 de Almeirim.



Em sistema de casa aberta volta agora nos dias 30 e 31 de dezembro e quem pretender ser testado pode fazê-lo entre as 9h e as 16h, nesses dois dias.