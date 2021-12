Covid-19: Mais 35 novos casos

O concelho de Almeirim está em oitavo lugar no ranking de número de casos ativos do distrito de Santarém. Em Almeirim, no dia 29 dezembro, foram registados 211 casos ativos no concelho e uma taxa de incidência nos últimos 14 dias é de 1080 por 100 mil habitantes.



No total há 2290 casos confirmados no concelho, 2041 pessoas recuperadas e 38 óbitos.



Em primeiro lugar, está o concelho de Ourém com 748 casos depois Santarém com 606.