Histórico: Equipa de juniores do Ténis Almeirim é uma das quatro melhores do país

A equipa de Sub18 da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim assegurou um lugar entre as quatro melhores do país ao garantir o acesso às meias-finais do Campeonato Nacional de Equipas. A equipa do Ténis Almeirim bateu o Clube Ténis de Ovar por 4-1 e assegurou assim a passagem ao quadro final.

Com uma vitória e uma derrota, a equipa de Almeirim necessitava de vencer hoje para passar a fase de grupos e bateu o CT Ovar por 4-1, selando a vitória logo nos encontros de singulares. Sebastião Cardoso Nobre abriu com uma vitória por duplo 6/0, enquanto Pedro Valverde deu um importante empurrão ao ganhar por 6/2, 4/6 e 6/4, num encontro muito disputado.

O terceiro singular foi conquistado por José Miguel Rodrigues pelos parciais de 7/5 e 6/2, depois de ter estado a perder por 4/1 e 5/2, conseguindo dar a volta ao marcador nos dois parciais.

Nos pares, António Vozone e Martim Afonso perderam por 6/0 e 6/4 enquanto Pedro Valverde e Sebastião Cardoso Nobre venceram por duplo 6/0, selando o resultado final em 4-1.

Nas meias-finais, a Associação 20kms de Almeirim vai defrontar a Escola Ténis da Maia, que bateu o Clube Ténis das Caldas da Rainha.