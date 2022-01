Orçamento de quase 25 milhões

A Câmara Municipal de Almeirim aprovou o orçamento para 2022 e há um aumento de quase dois milhões, quando comparado com o ano anterior.



Pelo que O ALMEIRINENSE sabe o orçamento é de 24 508 884 euros e em 2021 era de 22 707 956 euros.



Neste documento destacam-se as obras no antigo IVV, parque autocaravanas, Força Especial de Proteção Civil, Escolas (Canto do Jardim, EB 23 Fazendas Almeirim e Creche).



Imagem de Arquivo