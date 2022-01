Covid-19: Situação fora de controlo

Depois do record no dia de ontem, este sábado é atingida mais uma marca histórica: Em apenas 24 horas registaram-se mais 124 novos casos no concelho de Almeirim. Há 757 casos ativos neste momento, o maior número desde que começou a pandemia.

A taxa de incidência nos últimos 14 dias é de 4413 por 100 mil habitantes.



Portugal volta a registar mais de 58 mil novos casos num dia. Há mais 43 mortes. É o quarto dia consecutivo em que o país regista mais de 50 mil novos casos. O relatório da DGS indica que há 2027 doentes com covid-19 internados nos hospitais, menos 17 do que no dia anterior.