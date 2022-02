Marta Carvalho entra a ganhar

A primeira prova da Taça de Portugal de Pista, realizada no Velódromo Nacional, em Sangalhos, a atleta de almeirim Marta Carvalho (ExtremoSul/Hotel Alísios/Cenmais) esteve em destaque com duas vitórias.

Marta Carvalho (Extremosul/Hotel Alísios/Cenmais) ganhou as duas corridas de juniores femininas. Impôs-se no scratch diante da colega de equipa Margarida Teodósio e de Laura Simão (5Quinas/Município de Albufeira). A corrida por pontos feminina foi bem equilibrada. Marta Carvalho venceu, com 28 pontos, apenas mais três do que os somados por Laura Simão. Margarida Teodósio foi terceira, com 17.





No final da prova não foi possível ouvir a atleta almeirinense.