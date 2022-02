MOV Almeirim promove sessão de esclarecimento sobre as novas responsabilidades comerciais

A MOV Almeirim promoveu, no dia 9 de fevereiro, uma palestra sobre as novas responsabilidades e regras que os comerciantes vão ter que ter em consideração, já a partir deste ano.

As novas responsabilidades comerciais abarcam uma série de assuntos, como o regime de proteção do consumidor, o período de garantia e as contra ordenações económicas.

Numa conversa com o jornal O Almeirinense, Helena Fidalgo, presidente da MOV Almeirim, considera que estas alterações vão “afetar todos os comerciantes” e vão ter um impacto muito significativo “no dia-a-dia e no quotidiano de todos os empresários”

O workshop esteve a cargo do Advogado João Gasopo Nunes. Segundo o advogado, estas alterações visam proteger os consumidores que “por norma, são vistos como elo mais fraco”, mas também visam privilegiar a relação entre “os consumidores e os comerciantes.”

Estas alterações, na ótica de João Gasopo, foram, de certa forma, concebidas para “alertar os comerciantes que há necessidades que têm de ser acauteladas” De acordo com o advogado “é essencial responsabilizar todos os elos da cadeia comercial”

Helena fidalgo, por sua vez, considera que as pessoas que marcaram presença no Workshop ficaram “sensibilizadas” e revela que os comerciantes do concelho não vão ter qualquer tipo de dificuldade em implementar as novas regras, “porque já estão habituados a este tipo de atualizações”

A sessão de esclarecimento teve lugar no Cine Teatro de Almeirim, às 20h30, com uma audiência de sensivelmente 30 pessoas.