Onde há crise, há esperança: 16 fevereiro 2022

O casamento significa e supõe sempre doação de si próprio, as pessoas não se casam para se satisfazerem à custa do outro. Não há nada mais bonito do que o amor-entrega para bem do outro e assim também para a própria realização, o que é bem diferente da auto-satisfação.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.